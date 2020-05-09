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9 травня • оновлено в 13:59
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Стабілізація ситуації на енергоринку дозволить відновити роботу вугільних підприємств ДТЕК

1.1т
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Стабілізація ситуації на енергоринку дозволить відновити повноцінну роботу вугільних об'єднань ДТЕК Павлоградвугілля і ДТЕК Добропіллявугілля.

Про це 8 травня під час наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, передає znaj.ua.

"Ми зможемо вивести підприємства з простою після стабілізації ситуації з економічним балансом енергоринку. Важливо розуміти економічний функціонування ринку", - зазначив Дмитро Сахарук.

Стабілізація ситуації на енергоринку дозволить відновити роботу вугільних підприємств ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Енерго також підкреслив, що згідно з новим прогнозним балансом робота вугільних підприємств затребувана.

"Ми проаналізували затверджений баланс, і бачимо, що вугілля затребуваний. Для забезпечення енергетичного балансу ми підготували і подали в Міністерство вугільний баланс", - повідомив Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, з 20 квітня ДТЕК Енерго призупинив підприємства ДТЕК Павлоградвугілля і три збагачувальні фабрики у зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України.

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Економіка Ринки та компанії

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