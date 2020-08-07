У США висунули нове звинувачення проти Коломойського через ПриватБанк

Міністерство юстиції США звинуватило українського бізнесмена Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і відмиванні цих грошей через США.

Там зажадали конфіскувати нерухомість бізнесмена в двох штатах, яка могла була придбана за ці кошти. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції США.

Що закидають Коломойському

"Коломойський і Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії з 2008 року по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований. Вони відмивали гроші, а потім перевели кошти в США", – заявили в Мін'юсті.

За даними відомства, бізнесмени за ці гроші купували нерухомість і підприємства на сотні мільйонів доларів.

"Офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів", – повідомили в Мін'юсті США.

А американське видання Washington Post з посиланням на Мін'юст додало, що серед покупок бізнесменів – близько 500 тис. кв. метрів комерційної нерухомості в Огайо; сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані; завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі; комерційна нерухомість в Техасі.

Міністерство юстиції зажадало конфіскації офісного парку в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Як пояснили походження грошей

Адвокат Коломойського Майкл Салліван заявив, що його клієнт категорично відкидає твердження Міністерства юстиції.

Сам Коломойський зазначив, що усі кошти, про які каже американське відомство були інвестовані з власних доходів, повідомило "Громадське".

"Всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з Evraz і з доходів інших бізнесів, що зберігалися в ПриватБанку. Все інше категорично відкидається", – сказав Коломойський.

Олігарх має на увазі угоду 2007 року, згідно з якою він разом із партнерами з групи "Приват" продали компанії Evraz свої металургійні активи в Україні, що належали їм. Натомість Коломойський отримав 9,72% акцій групи Evraz. Тоді він заявляв, що загальна сума угоди становила близько 4 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня ФБР провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо, через яку могли відмивати гроші ПриватБанку.