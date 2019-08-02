США зупинять "Північний потік-2"? Трамп готує удар по Путіну

США можуть вступити в черговий економічний конфлікт. Цього разу під прицілом американців опинилися компанії ЄС, які допомагають будувати "Північний потік-2". Відповідний законопроект уже підтримали в комітеті Сенату.
Такий крок обурює не тільки росіян, а й ЄС. Їхні компанії ризикують опинитися під американським ударом. А ось для українців все, що може зірвати запуск "труби" – в плюс.
OBOZREVATEL розібрався, чого чекати від нових санкцій і навіщо це США.
Що в нових санкціях?
Зараз Росія в партнерстві з Німеччиною будують газопровід "Північний потік-2" в обхід України. Німці хочуть стати масштабним газовим хабом, тому їм такі поставки вигідні. Але якщо газопровід добудують, доставляти російське блакитне паливо через Україну не будуть (або суттєво обмежать обсяги).
А це 3% українського ВВП. Крім того, як заявляють республіканець Тед Круз і демократ Джин Шейхін, якщо Росія не буде залежати від українського газопроводу, це розв'яже її руки для повноцінної військової атаки. Американці запропонували нові санкції, щоб зупинити компанії від участі в цьому проекті.
Хто потрапить під санкції:
компанії, які займаються прокладанням труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;
іноземці, які будь-яким чином посприяли цим компаніям у будівництві "Північного потоку-2".
Як покарають:
відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);
заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) у США;
відмовлять у гарантії, страхуванні, кредитах на суму від $10 млн;
відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.
Газова карта Європи
Якщо під санкції потрапить фінансова установа, закон пропонує такі обмеження:
заборонять проводити операції з борговими інструментами США;
заборонять обслуговування як сховища держфонду США;
заборонять будь-які закупівлі товарів або послуг;
заборонять операції в іноземній валюті, будь-які перекази.
То санкції вже ухвалили?
Ні. Документ погодив тільки комітет! Знадобляться ще тижні, щоб пройти Сенат і Палату представників. А вже потім президент Дональд Трамп повинен підписати санкції.
Як і на кого вплине "Північний потік-2":
Україна втратить транзитну виручку (3% ВВП) і вплив на РФ;
США втратять ринок збуту зрідженого газу в Європі й політичні дивіденди через "виграш Путіна";
Німеччина стане головним газовим хабом Європи;
Росія завдяки диверсифікації втратить залежність від української ГТС і зможе вибити низькі тарифи на транзит.
І, найімовірніше, Трамп таке рішення підтримає. По-перше, напередодні виборів це дозволить створити йому імідж незалежного від Росії борця, який відстоює інтереси Штатів. По-друге, "Північний потік-2" не вигідний і американцям. У їхніх планах – самим поставляти скраплений газ до Європи. Тому ідея поступово витіснити РФ і позбутися від російського газу – на їхню користь.
Нові санкції зупинять "Північний потік-2"?
Поки говорити про зупинку не доводиться. У Данії і так відмовилися без додаткової експертизи давати згоду на те, щоб трубу прокладали на території їхніх вод. Але якщо до цього додадуться ще й санкції – частина компаній може взагалі відмовитися від роботи.
Це однозначно відтермінує запуск і зірве терміни. Для України такий розвиток подій – шанс змусити РФ до січня 2020-го підписати новий транзитний контракт. Виходу в них не буде – або залишити Європу в ситуації дефіциту газу, або піти на поступки з Україною. Хоча, як показує практика, наприклад, 2008-го, росіяни цілком здатні піти на відкритий шантаж і просто припинити постачати газ.
У "Нафтогазі" впевнені, що нові санкції проти проекту Путіна набудуть чинності вже в найближчі місяці. Глава компанії Андрій Коболєв заявив, що на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу ввести санкції щодо осіб, задіяних у певних видах робіт і послуг для завершення "Північного потоку-2".
"Важливо, що в законопроекті Круза-Шахіна йдеться про санкції, які з хірургічною точністю націлені саме на ворожий для України проект "Газпрому". На відміну від статті 232 санкцій закону CAATSA, під запропоновані санкції не будуть підпадати інші інфраструктурні проекти, в яких можуть бути зацікавлені західні компанії", – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Добре. І як це на мене може вплинути?
Цього року – ніяк. Але вже в наступному є два погані й один хороший сценарії. Перший – РФ шантажує Україну підписати договір на короткий період до запуску "Північного потоку-2", а потім скорочує транзит через нашу територію. Якщо "Нафтогаз" на це піде, українська економіка недоотримає мільярди доларів прибутку. А це позначиться і на курсі долара, і на рівні бюджету, і, як наслідок, на добробуті всіх українців.
Ще один сценарій розвитку подій передбачає, що РФ зважиться на відключення поставок. А це може спричинити нестачу блакитного палива і в Україні. Ціни на газ зростуть, доведеться шукати інших постачальників.
Третій сценарій найбільш сприятливий – "Північний потік-2" не запуститься вчасно, РФ під тиском ЄС погодиться підписати з Україною довгостроковий контракт і фактично розділить поставки, дотримуючись наших інтересів.
Збитків не уникнути
Україна в разі запуску газопроводу в обхід своєї території може втратити приблизно 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. І до такої перспективи варто готуватися. Всі країни, які повинні були дати свій дозвіл на будівництво, вже це зробили. У проект інвестували величезні гроші і втрачати їх не збираються.
Офіційний Берлін пояснює: юридичних підстав для того, щоб згорнути проект, немає. Німеччина насамперед переслідує свої власні інтереси. Після запуску "ПП-2" вона стане найбільшим газовим хабом у Європі й отримає колосальні прибутки, пояснює експерт-міжнародник Максим Ялі. "Я можу вам на 99% сказати, що він відбудеться. Тому що "бабло" перемагає все", – заявив він.
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