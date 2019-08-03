США зупинять "Північний потік-2"? Компанії відреагували на санкції

Голландсько-британська компанія Shell, яка є одним з акціонерів проекту "Північний потік-2", виконає санкції США проти газопроводу, але "зобов'язана продовжувати виконання" вже існуючого договору про партнерство.

Про це заявив генеральний директор компанії Бен ван Берден, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico. "Єдиний мандат, який я маю – це інвестувати обережно і робити правильно для наших акціонерів", – сказав ван Берден. "І якщо та чи інша країна вважає, що ми не повинні цього робити, вони повинні зробити це незаконним. І тоді у мене немає вибору, і я повністю буду виконувати ці санкції. Але тільки тому, що це зобов'язання виконувати закон", – пояснив він.

Хто потрапить під санкції:

компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2".

Як покарають:

відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;

відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;

відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

Ще один акціонер, австрійська OMV, вважає, що "Північний потік-2" - це "економічний проект, важливий як для безпеки поставок, так і для конкурентоспроможності Європи", але не стала коментувати загрозу санкцій.

Представник швейцарської компанії Allseas, яка прокладає труби для "Північного потоку-2", заявив, що "не спекулює на потенційні наслідки запропонованих санкцій".

Нагадаємо, комітет Сенату США з міжнародних справами 31 липня схвалила законопроект, який повинен накласти санкції щодо компаній і осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладку іншого газопроводу Baltic Pipe.

Також впливове видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладку в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі. Його протяжність складе більше 1,2 тис. Км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві нитки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

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