США змусили нафту побити новий рекорд

У світі виросли ціни на нафту. Вартість марки Brent перевищила $65 за барель.

Про це свідчать данні про торги на лондонській біржі ICE Futures. До 9 години ранку 31 липня ціна Brent піднялася на 0,5% - до $65,23/барель. А сорт WTI подорожчав на 0,72% - до $58,47 за барель.

У вівторок ціна піднялася на $1,01 (1,59%) і у момент закриття біржі становила $64,72 за барель.

ICE Futures

Подорожчання нафти пов'язують зі зменшенням її запасів у США, повідомляє "Інтерфакс", - вони впали на 6,02 млн барелів. Також продавці стежать за ситуацією на Близькому Сході. Там через конфлікт Ірану з США збільшилися ризики для безпечного проходу суден, в тому числі і танкерів, по Ормузькій протоці.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 30 липня, виросли в ході азіатських торгів. Вартість нафти зростає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США вперше більш ніж за десять років знизить процентні ставки.

А в Перській затоці п'ять озброєних катерів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) кинулися в погоню за нафтовим танкером Великобританії і спробували його зупинити.

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