США вводять санкції проти газопроводу Путіна: Німеччина пригрозила жорсткою відповіддю

Німеччина засудила санкції США проти "Північного потоку-2" і готова реагувати "конкретними заходами".

Як передає "РІА Новини", німецький уряд має намір "ретельно вивчити конкретні наслідки, які закон надасть на реалізацію проекту "Північний потік-2". Потім буде прийнято рішення, як саме реагувати на закон.

Очікується, що американські санкції наберуть чинності вже в найближчі дні. Вони можуть перешкодити роботам по прокладці труби в датських водах.

США вводять найпотужніші санкції проти "Північного потоку-2"

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку з введенням санкцій США.

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