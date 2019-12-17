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17 грудня • оновлено в 18:54
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США вводять санкції проти газопроводу Путіна: Німеччина пригрозила жорсткою відповіддю

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Німеччина засудила санкції США проти "Північного потоку-2" і готова реагувати "конкретними заходами".

Як передає "РІА Новини", німецький уряд має намір "ретельно вивчити конкретні наслідки, які закон надасть на реалізацію проекту "Північний потік-2". Потім буде прийнято рішення, як саме реагувати на закон.

Очікується, що американські санкції наберуть чинності вже в найближчі дні. Вони можуть перешкодити роботам по прокладці труби в датських водах.

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США вводять найпотужніші санкції проти "Північного потоку-2"

США вводять найпотужніші санкції проти "Північного потоку-2"

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку з введенням санкцій США.

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Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Німеччина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пора заканчивать с комуняцким пректом Украина...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему Украина не вводит такие же ссанкции против «газопровода Путена» вслед за США? Наверное немножечко ссыкотно. Не?
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hunt andres
hunt andres
Как американские санкции могут помешать, и ди оты???
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