США ввели санкції проти російського НДІ хімії і механіки

Борис Бондар Ринки та компанії 22:00, 23.10.2020 Оновлено: 22:00, 23.10.2020

Сполучені штати Америки ввели санкції відносно російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки.

Про це повідомили на сайті американського Мінфіну. Він став шостим НДІ, щодо якого ввели обмеження.

"У список OFAC доданий наступний об'єкт: Державний науково-дослідний центр Російської Федерації ФГУП "Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки, він же "ЦНІІХМ", ФГУП, вул. Нагатинська, Москва, Росія", – сказано в повідомленні.

Обмежувальні заходи введені відповідно до закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

Інститут увійшов до списку санкцій SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). З організаціями, які потрапили до нього, громадянам і юридичним особам США заборонено вести бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сполучені Штати Америки внесли до списку санкцій п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють в роботі над хімічною та біологічною зброєю.

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Економіка Ринки та компанії

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