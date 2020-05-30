США введуть санкції проти "Північного потоку-2", проєкт РФ вирішили зупинити – Reuters

Ринки та компанії 09:17, 30.05.2020

Два сенатора США в понеділок, 1 червня, можуть ввести санкції у відношенні "Північного потоку-2", який з усіх сил намагається добудувати Росія.

Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Reuters. Очікується, що санкції, які повинні були б пройти через Конгрес і підписатися президентом Дональдом Трампом, будуть введені в понеділок сенаторами-республіканцями Тедом Крузом і демократом Джином Шахіном.

"Офіси сенаторів не відповідали на запити про коментарі. Однак на цьому тижні обидва сенатора заявили, що вони зважують санкції щодо "Північного потоку-2" на чолі з державною газовою компанією Газпром, оскільки Росія наближається до завершення проєкту", – йдеться в матеріалі .

Круз сказав аналітичному центру Атлантичної ради в цьому місяці, що нові санкції будуть застосовуватися до будь-якого судна або будь-якого власника, який спробує завершити проєкт. Суднові офіцери втратять здатність приїжджати в Сполучені Штати, і всі їхні активи будуть заблоковані, сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Київ охопили протести: чому інвестори вийшли на вулиці та хто винен

З дітей-сиріт роками знущалися на Дніпропетровщині

Кликав танки до Харкова: в "Укроборонпромі" чиновник потрапив у скандал через "любов" до РФ

У перестрілці в Броварах брали участь кримінальні авторитети: ексклюзивні подробиці

Саакашвілі привітав українських прикордонників зі святом окупантів