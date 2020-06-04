США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" через Україну – сенатори

Група сенаторів США з обох партій готує законодавство, яке розширить санкції проти "Північного потоку-2". Вони зачеплять, зокрема, страхові компанії, які працюватимуть із російськими судами, що беруть участь у будівництві трубопроводу.

Про це з посиланням на когресменів заявило видання Bloomberg. Сенаторка Джин Шагін сказала, що трубопровід "загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи та дає Росії змогу експлуатувати наших союзників". Її колега Тед Круз зі свого боку заявив: "Трубопровід становить критичну загрозу безпеці Америки і не повинен бути завершеним".

Шагін і Круз торік внесли санкції проти трубопроводу в закон про державну оборону 2020 року. Після того як президент Дональд Трамп підписав документ, AllSeas Group SA припинила роботу над трубопроводом, внаслідок чого проєкт був зупинений за кілька тижнів до очікуваного завершення.

Газова карта Європи

"Газпром", власник трубопроводу й газу, який повинен проходити по ньому, тепер переніс два російські судна в район, щоб продовжити работи. США намагаються заблокувати завершення проєкту через давню занепокоєність тим, що додаткові потоки російського газу збільшать політичні важелі впливу Кремля на країни Європейського Союзу. Вашингтон неодноразово закликав Європу купувати більше зрідженого природного газу в США", – йдеться в публікації.

Два судна, на які спрямовані санкції – "Академік Черський" і "Фортуна", – володіють інструментами, які потрібні для завершення трубопроводу. Закон також охоплює заходи щодо запобігання ухилення від санкцій шляхом передання суден від компанії до компанії.

За словами джерела Bloomberg, окрім тиску на адміністрацію Трампа, з метою введення додаткових санкцій законодавство може бути також включено до закону про державну оборону 2021 року. Санкції підтримують сенатори Том Коттон, Джон Баррассо, Рон Джонсон та інші.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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