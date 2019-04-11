"США визнали безсилля": росЗМІ радіють через газопровід в обхід України

Сполучені Штати зробили все можливе для того, щоб переконати європейські країни, відмовитися від проекту "Північний потік-2", але не досягли успіху.

"Ми зробили практично все можливе, щоб переконати європейців, у першу чергу Німеччину, не будувати "Північний потік-2", але поки ми не досягли успіху", — повідомив американський держсекретар Майкл Помпео, повідомляє "Газета.ru" у публікації "США визнали безсилля: "Північний потік-2" не зупинити".

За його словами, Німеччина націлена на те, щоб продовжувати будівництво газопроводу, за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України.

"Ми працюємо з ними, щоб подивитися, чи є спосіб принаймні забезпечити поставку якихось енергоресурсів через Україну", — додав Помпео.

Американський держсекретар підкреслив, що Вашингтон має намір "допомогти своїм друзям забезпечити диверсифікацію" поставок енергоносіїв.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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