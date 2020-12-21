США вирішили ввести нові санкції проти компаній Росії, пов'язаних із військовими

США вирішили ввести санкції проти 45 російських компаній, а також 58 китайських, кінцеві споживачі продукції яких – це військові відомства.

Відповідний список "першого траншу" санкцій було опубліковано на сайті американського Міністерства торгівлі. Уточнимо, що проти цих підприємств буде введено обмеження на експорт.

Серед компаній і відомств, які потрапили в обмежувальний список:

Міноборони РФ;

Служба зовнішньої розвідки;

спеціальний льотний загін "Россия" (перевозить президента Володимира Путіна);

суднобудівне підприємство "Адмиралтейские верфи";

"Ростех";

"Росатом" (Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Духова, Науково-дослідний технологічний інститут імені Александрова);

"Рособоронэкспорт";

авіабудівна компанія "Иркут" (виробляє винищувачі та інші літаки);

"Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Ю.О. Гагаріна";

різні великі підприємства авіаційної, космічної, інших галузей.

Міністр торгівлі США Вілбур Росс зазначив, що перелік допоможе експортерам перевіряти своїх клієнтів на предмет співпраці з військовими.

Повний список компаній:

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив продовження санкцій проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, відомо, що майбутня адміністрація обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість введення проти РФ санкцій. Вони пов'язані з кібератаками на американські урядові установи.

Усього російські хакери атакували три американських штати. Серед їхніх цілей було кілька федеральних відомств, зокрема Пентагон і Держдеп. Атака також зачепила корпорації Microsoft.