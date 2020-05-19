США вийшли на стежку війни з Китаєм через коронавірус: економічні санкції можуть зачепити всіх

Президент США Дональд Трамп заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я упереджено ставиться до Китаю, можливо, покриваючи його

Китай ввів 80-відсоткову квоту на австралійський експорт і вже незабаром може запровадити санкції і щодо Великобританії. Майже 100 країн світу на чолі з США виступили за розслідування причетності Піднебесної до масового поширення коронавірусу. У відповідь Пекін почав вводити жорсткі економічні санкції.

Все це може призвести до масштабної економічної війни, йдеться в публікації DailyMail. Всесвітня організація охорони здоров'я під тиском США та інших країн погодилася розслідувати ефективність заходів, вжитих для боротьби з поширенням коронавірусу.

Президент США Дональд Трамп пішов на відкритий конфлікт із США, погрожуючи назавжди припинити фінансування ВООЗ, яку він звинуватив в упередженості до КНР. Мовляв, Китаю потрібно було відразу перекрити свої кордони.

Дональд Трамп

Великобританія також підтримала заклик до розслідування. У відповідь в Піднебесній вже заявили, що не повернуться до "звичайного бізнесу" з Великобританією після ослаблення пандемії.

Після декількох тижнів погроз бойкотувати м'ясну та ячмінну галузі та обмежити можливості для поїздок і отримання освіти Китай завдав першого економічного удару. Жертвою стала Австралія – їй оголосили про підвищення мита на експорт ячменю розміром 80,5%.

Запекла битва між Китаєм і Австралією зараз перемістилася на світову арену. Наступним учасником економічної битви може стати Великобританія, йдеться в публікації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав із Китаєм першу частину торгової угоди, яка дозволила завершити торгову війну. За умовами угоди, Китай повинен купити американські товари та послуги на суму $200 млрд,

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