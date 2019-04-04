США відмовляться від російських ракет: названо терміни

Сполучені Штати відмовляться від додаткових закупівель ракетних двигунів Російської Федерації після 2022 фінансового року.

"Закон наказує більш не закуповувати додаткові двигуни після 2022 фінансового року. Ми повинні відмовитися від РД-180 у встановлені законом терміни", – повідомив командувач Космічних силами США генерал Джон Реймонд на слуханнях у комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу, передає РБК.

За його словами, у американських військово-повітряних сил є стратегія щодо забезпечення самостійних запусків ракет в космос.

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"По-перше, ми повинні отримати доступ до космосу, який має вирішальне значення для нашої нації, це її життєво важливий інтерес. По-друге, ми повинні збільшити конкуренцію, що санкціоновано законом, тому ми повинні відмовитися від РД-180", – заявив Реймонд.

Генерал зазначив, що ця стратегія вже працює в усіх напрямках – США провели 76 успішних самостійних запусків, а їх вартість вдалося знизити на 24%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня 2018 року під час старту ракети "Союз МС-10" до міжнародної космічної станції сталася аварія носія. Через нештатну ситуацію екіпажу довелося здійснити аварійну посадку в Казахстані.

Ризики під час запуску ракети-носія й транспортного пілотованого корабля та його стикування із МКС застрахували у СК "Згода" на 4,65 мільярда рублів. У компанії зазначали: якщо цей інцидент визнають страховим випадком, то це стане однією із найбільших виплат в історії страхування космічних ризиків.

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