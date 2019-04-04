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/Ринки та компанії

США відмовляться від російських ракет: названо терміни

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Сполучені Штати відмовляться від додаткових закупівель ракетних двигунів Російської Федерації після 2022 фінансового року.

"Закон наказує більш не закуповувати додаткові двигуни після 2022 фінансового року. Ми повинні відмовитися від РД-180 у встановлені законом терміни", – повідомив командувач Космічних силами США генерал Джон Реймонд на слуханнях у комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу, передає РБК.

За його словами, у американських військово-повітряних сил є стратегія щодо забезпечення самостійних запусків ракет в космос.

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"По-перше, ми повинні отримати доступ до космосу, який має вирішальне значення для нашої нації, це її життєво важливий інтерес. По-друге, ми повинні збільшити конкуренцію, що санкціоновано законом, тому ми повинні відмовитися від РД-180", – заявив Реймонд.

Генерал зазначив, що ця стратегія вже працює в усіх напрямках – США провели 76 успішних самостійних запусків, а їх вартість вдалося знизити на 24%.

США відмовляться від російських ракет: названо терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня 2018 року під час старту ракети "Союз МС-10" до міжнародної космічної станції сталася аварія носія. Через нештатну ситуацію екіпажу довелося здійснити аварійну посадку в Казахстані.

Ризики під час запуску ракети-носія й транспортного пілотованого корабля та його стикування із МКС застрахували у СК "Згода" на 4,65 мільярда рублів. У компанії зазначали: якщо цей інцидент визнають страховим випадком, то це стане однією із найбільших виплат в історії страхування космічних ризиків.

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Місце
США
Тег
Новини Росії
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Украинские двигатели на тысячелетия превосходят российские и омериканцы правильно сделали что с 2022 года полностью перейдут на украинские ракеты и двигатели.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"у американских военно-воздушных сил есть стратегия по обеспечению самостоятельных запусков ракет в космос." Стратегия во как . Как же они на Луну летали ?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
a alexeyon, а чего ж закрыли программу то?
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a alexeyon
a alexeyon
Семёнов Александр, летали на американском сверхтяжелом ракето- носителе "Сатурн 5" ... Читай ты тупорылое троллевское пригожинское чмо хотя бы Википедию а не свои тупые методички.. Профукало ватное недоразумение всю космическую отрасль рф, причем частник Маск раком поставил рогониза и подарил ему батуты всего за 5 последних лет....
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