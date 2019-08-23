США відмовилися продавати небезпечну зброю союзнику Путіна

У США передумали продавати Туреччині ракетні комплекси Patriot. Їх пропонували купити замість російських ЗРК С-400.

Про це з посиланням на джерела в Держдепартаменті США повідомляє CNN.

"Ми послідовно заявляли Туреччині, що наша остання пропозиція Patriot буде відкликана, якщо вона потребує поставки системи С-400. Термін дії нашої пропозиції Patriot минув", – сказав виданню офіційний представник Держдепу.

У грудні 2018 року Держдеп оголосив, що схвалив можливий продаж ракетної системи Патріот за 3,5 млрд доларів до Туреччини.

"Також США також виключили Туреччину з програми F-35, не дозволяючи їй придбати близько 100 літаків-невидимок і виключивши турецькі компанії з виробничого ланцюжка", – пише CNN.

США передумали продавати Туреччині ракетний комплекс Patriot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 її чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

А в червні 2019 року Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Після цього Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ заявила, що системи С-400 в найближчим часом будуть поставлятися не тільки в Туреччину, але і в інші країни регіону.

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