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США відмовилися продавати небезпечну зброю союзнику Путіна

2.2т Читати матеріал російською

У США передумали продавати Туреччині ракетні комплекси Patriot. Їх пропонували купити замість російських ЗРК С-400.

Про це з посиланням на джерела в Держдепартаменті США повідомляє CNN.

"Ми послідовно заявляли Туреччині, що наша остання пропозиція Patriot буде відкликана, якщо вона потребує поставки системи С-400. Термін дії нашої пропозиції Patriot минув", – сказав виданню офіційний представник Держдепу.

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У грудні 2018 року Держдеп оголосив, що схвалив можливий продаж ракетної системи Патріот за 3,5 млрд доларів до Туреччини.

"Також США також виключили Туреччину з програми F-35, не дозволяючи їй придбати близько 100 літаків-невидимок і виключивши турецькі компанії з виробничого ланцюжка", – пише CNN.

США передумали продавати Туреччині ракетний комплекс Patriot

США передумали продавати Туреччині ракетний комплекс Patriot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 її чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

А в червні 2019 року Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Після цього Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ заявила, що системи С-400 в найближчим часом будуть поставлятися не тільки в Туреччину, але і в інші країни регіону.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
зброя Держдеп США
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот скажите ,шароварники,у вас все такие помойные сми или есть нормальные?Дайте ссылку.Страна НАТЫ-союзник Путина.Хаваете с удовольствием,мазепинцы?
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Вообще то, турки сами отказались от пендосовских "Патриотов" потому как они дорогие и беспонтовые. Так что, неуважаемые чистильщики польских туалетов, перемога не защитывается
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Как быстро начинает ненавидеть украинцев)...уже Эрдоган стал...союзником...Путина..Молодец Обозреватель))
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Игорь Кризский, Что же ты турков с туп0рылыми окраинцами сравниваеш.. Там специалисты по умнее тебя , знают что и у кого покупать.. А что твоя нeдострана может предложить на экспорт??
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сироткин Андрюха, Пусть турция на раиссянских суперджетах сухого летает и пвошные комплексы покупают, которые не видят цели из-за кривизны земли. Супер комплексы!
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