США вдарили санкціями по союзнику Путіна: з'явилися подробиці

У США розширили нові санкції, прийняті проти Північної Кореї.
Про це йдеться в повідомленні американського Міністерства фінансів, передає "РІА Новини".
"Під санкції потрапили дві фізособи з Тайваню, три тайваньських судноплавних компанії Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, і одне судно Shang Yuan Bao під панамським прапором", – сказано в публікації.
США вдарили санкціями по Північній Кореї
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня стало відомо, що в Північній Кореї стався запуск двох ракет невідомого типу в напрямку Японського моря. Вони були запущені в північнокорейському міста Токчхон.
КНДР запусками балістичних ракет малої дальності підриває міжнародну роботу по зміцненню довіри і встановлення міцного миру на півострові. Про це в суботу, 10 серпня, заявила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.
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