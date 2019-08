США вдарили санкціями по союзнику Путіна: з'явилися подробиці

У США розширили нові санкції, прийняті проти Північної Кореї.

Про це йдеться в повідомленні американського Міністерства фінансів, передає "РІА Новини".

"Під санкції потрапили дві фізособи з Тайваню, три тайваньських судноплавних компанії Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, і одне судно Shang Yuan Bao під панамським прапором", – сказано в публікації.

США вдарили санкціями по Північній Кореї

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня стало відомо, що в Північній Кореї стався запуск двох ракет невідомого типу в напрямку Японського моря. Вони були запущені в північнокорейському міста Токчхон.

КНДР запусками балістичних ракет малої дальності підриває міжнародну роботу по зміцненню довіри і встановлення міцного миру на півострові. Про це в суботу, 10 серпня, заявила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.

