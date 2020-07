США вдарили санкціями по помічниках 'кухаря Путіна'

США ввели санкції проти трьох фізичних осіб і п'яти організацій, пов'язаних з російським олігархом Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна".

Як сказано в повідомленні американського Міністерства фінансів, мова йде про компанії з Судану, Гонконгу і Таїланду, які допомагали Пригожину обходити вже діючі санкції.

"Особи, проти яких ми вживаємо заходів, безпосередньо допомагали Пригожину проводити свої операції. Також вони намагалися дискредитувати і зупинити протестувальників, які потребують демократичних реформ в Судані", – сказано в заяві.

У списку санкцій SDN List Мінфін США додав Ігоря Лавренкова, Андрія Мандела і Михайла Потепкіна. Це так званий "чорний список" осіб і організацій, з якими американцям заборонено вести бізнес.

Також санкції торкнуться компаній "М-Інвест", Meroe Gold Co., Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp And Exp Co. , Limited, Shine Dragon Group Limited і Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

"Євген Пригожин і контрольована ним мережа експлуатують природні багатства Судану заради особистого збагачення. Крім того, вони поширюють свій зловмисний вплив по всьому світу", – підкреслив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Також він нагадав про діяльність приватної військової компанії "Вагнер", спонсором якої називають Пригожина.

"Діяльність ПВК "Вагнер" в різних країнах, в тому числі в Україні, Сирії, Судані та Лівії, створила небезпечне чередовище і підбурювала насильство проти невинних цивільних осіб", – додав Мнучін.

Євген Пригожин. Фото - kommersant.ru

