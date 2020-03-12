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12 березня • оновлено в 20:33
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США вдарили санкціями по компанії "Роснефти"

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США включили до списку санкцій SDN дочірню трейдингову компанію "Роснефти" Rosneft Trading.

Про це повідомила пресслужба американського Міністерства фінансів у четвер, 12 березня. Причина обмежень – "матеріальне сприяння" Венесуелі та її державній компанії PDVSA.

Американцям заборонено вести будь-який бізнес із Rosneft Trading, а всі активи компанії в юрисдикції США будуть заблоковані.

Також в SDN-список потрапив віцепрезидент із переробки, нафтохімії, комерції і логістики "Роснефти" Дідьє Касимиро.

США вдарили санкціями по компанії Rosneft Trading

США вдарили санкціями по компанії Rosneft Trading

biz.liga.net

Як писав OBOZREVATEL, на початку березня США зняли санкції з двох російських компаній, введені через ядерну програму Північної Кореї: "Независимой нефтегазовой компании" та "Приморскнефтепродукт".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
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