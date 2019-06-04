США розкрили деталі удару по Росії: що чекає на Путіна

Когрес США опублікував деталі нових санкцій проти головного проекту президента РФ Володимира Путіна "Північного потоку-2". Карати будуть не тільки тих, хто будує трубопровід, а й тих, хто допомагає будівництву.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Документ ще мають ухвалити, однак, з огляду на позицію й американського президента Дональда Трампа, і Конгресу, найімовірніше, санкції будуть введені.

Хто потрапить під санкції:

компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

іноземці, які будь-яким способом сприяли цим компаніям у будівництві "Північного потоку-2";

Як покарають:

відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) у США;

відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $10 млн;

відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

Карта Північного потоку-2

Якщо під санкції потрапить фінансова установа, закон пропонує наступні санкції:

заборонять проводити операції з борговими інструментами США;

заборонять обслуговування як сховище держфонду США;

заборонять будь-які закупівлі товарів або послуг;

заборонять операції в іноземній валюті, будь-які перекази.

В "Нафтогазі" впевнені, що нові санкції проти проекту Путіна набудуть чинності вже в найближчі місяці. Глава компанії Андрій Коболєв заявив, що на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимога ввести санкції у відношенні осіб, задіяних у певних видах робіт і послуг для завершення "Північного потоку-2".

"Важливо, що в законопроекті Круза-Шахін йдеться про санкції, які з хірургічною точністю націлені саме на ворожий для України проект "Газпрому". На відміну від статті 232 санкцій закону CAATSA, під запропоновані санкції не будуть підпадати інші інфраструктурні проекти, в яких можуть бути зацікавлені західні компанії", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант, який передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2"в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

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