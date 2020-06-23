США призупинили видачу робочих віз деяких типів

США до кінця 2020 року зупинили видачу деяких типів робочих віз.

Указ про це президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, 22 червня, говориться в публікації DW.

Про які візи йдеться

візи типу H1-B, які призначаються для обмеженоі за часом роботи висококваліфікованих фахівців – таких як вчені і інженери;

візи типу L-1, який застосовується при переведенні до в США співробітників фірм, що працюють в інших країнах;

візи типу H-2B – для сезонних робітників, які працюють переважно у сфері ландшафтного планування і готельного бізнесу;

під заборону потрапить і більшість віз категорії J, які видаються учасникам програм культурного та професійного обміну.

Крім того, Трамп до кінця року продовжив обмеження на приїзд США за допомогою програми грін-карт.

"Причиною для цього заходу стало безробіття в США, яке зросло через пандемію коронавірусу, що перевищує 13%. На думку представників Білого дому, ці обмеження дозволять зберегти для американців близько півмільйона робочих місць", – йдеться в публікації.

Маск розкритикував рішення Трампа

Американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск розкритикував рішення Трампа.

"Я вкрай не згоден з цим рішенням. З мого досвіду, ці набори навичок (маються на увазі типи робочих віз, що потрапили під заборону, - Ред.) є чистими творцями робочих місць. Візова реформа має сенс, але ця занадто широка", – написав Маск в Twitter.

Реакція Ілона Маска на обмеження видачі робочих віз США (Фото: Twitter Ілона Маска)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині березня США припинили видавати візи в більшості країн через пандемію коронавірусу.

9 травня міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що рівень безробіття в країні може скласти близько 25% через кризу, викликаного пандемією COVID-19.