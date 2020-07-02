США прискорили зростання цін на нафту: скільки коштує барель

Андрій Довгань Ринки та компанії 09:39, 2.07.2020

Світові ціни на нафту в четвер продовжили зростання. Цьому сприяли новини з США про рекордне за шість місяців скорочення запасів сировини в країні.

Brent з постачанням у вересні подорожчала на 0,4% – до $42,2 за барель. Барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подорожчав на 0,37% – до $39,97. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту
TheICE
Ціни на нафту
TheICE

Ціни на сировину стабілізувалися після повідомлення Міненерго США про максимальне за останні шість місяців зниження запасів нафти в країні. Це означає що найбільший в світі споживач нафти підтримуватиме на неї попит і не даватиме цінами йти вниз, йдеться в публікації "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в перший день липня відновили зростання, зупинивши падіння, які трапилося напередодні. Brent подорожчав на 3,15% (до $42,57 за барель), ціни на WTI зросли на 3,03% (до $40,46 за барель).

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Економіка Ринки та компанії

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