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США прискорили зростання цін на нафту: скільки коштує барель

Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,7 т.
Ціни на нафту

Ціни на нафту виросли (Фото: колаж OBOZREVATEL).

Світові ціни на нафту в четвер продовжили зростання. Цьому сприяли новини з США про рекордне за шість місяців скорочення запасів сировини в країні.

Brent з постачанням у вересні подорожчала на 0,4% – до $42,2 за барель. Барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подорожчав на 0,37% – до $39,97. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Ціни на сировину стабілізувалися після повідомлення Міненерго США про максимальне за останні шість місяців зниження запасів нафти в країні. Це означає що найбільший в світі споживач нафти підтримуватиме на неї попит і не даватиме цінами йти вниз, йдеться в публікації "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в перший день липня відновили зростання, зупинивши падіння, які трапилося напередодні. Brent подорожчав на 3,15% (до $42,57 за барель), ціни на WTI зросли на 3,03% (до $40,46 за барель).

Світові ціни на нафтунафта
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