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/Ринки та компанії

США підготували нищівного удару по проекту Путіна: що гряде

1.6тЧитати матеріал російською

Росія вже визнала: запустити газопровід в обхід України вчасно не вдасться. Данія відмовилася давати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території. Крім того, в ситуацію втрутилися США. Вони можуть не просто відстрочити запуск, а й зовсім зірвати будівництво.

Днями американські парламентарії презентували новий законопроект, який може стати нищівним ударом по головному проекту Путіна. OBOZREVATEL розібрався, як Сполучені Штати планують зупинити газопровід і кому це вигідно.

Головне:

  • США планує ввести санкції проти компаній, які будують або ж надають підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2";

  • їх рахунки заблокують, візи у власників заберуть, обмежать експорт і імпорт з США, банківські перекази і інвестиції в держборг;

  • Німеччини вигідний "Північний потік-2", в той час як США через них можуть втратити потенційний ринок збуту зрідженого газу;

  • Україна через газопроводу ризикує втратити прибуток від транзиту російського газу.

У битві за "Північний потік-2": як розділилися сили

"Ми готові до того, щоб йти до кінця", – заявив про будівництво "Північного потоку-2" кілька тижнів тому російський президент Володимир Путін. В умовах суцільних невдач у внутрішній політики, для Путіна запуск "Північного потоку-2" – шанс ще раз утвердитися в очах своїх виборців. Показати сильного лідера, який в черговий раз поставив на місце закордонних недоброзичливців.

Газопровід "Північний потік-2". Мапа

Газопровід "Північний потік-2". Мапа

І головний суперник – США. Ні Україна, яка через запуск "Північного потоку-2" ризикує втратити транзитну виручку і вплив на Росію, ні окремі країни-ЄС, які не підтримують "трубу Путіна", не здатні зупинити будівництво. А ось у США такі шанси є.

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Як і на кого вплине "Північний потік-2":

  • Україна втратить транзитну виручку (3% ВВП) і вплив на РФ;

  • США втратять ринок збуту зрідженого газу в Європі і політичні дивіденди через "виграшу Путіна";

  • Німеччина стане головним газовим хабом Європи;

  • Росія завдяки диверсифікації втратить залежність від української ГТС і зможе вибити низькі тарифи на транзит.

Ще кілька тижнів тому все ще була надія, що нова газова директива ЄС зупинить будівництво "труби Путіна". У документі дійсно ввели певні обмеження, наприклад, зобов'язали половину потужності залишити для інших постачальників. Але на ділі ж після узгодження Німеччина має право це обмеження скасувати.

Північний потік-2

Північний потік-2

Наступний крок був за Данією. Це єдина держава, яка не дозволило будувати газопровід на своїй території. Вони запросили додаткові експерти, що і призвело до зривів термінів. Але, правда, побудувати "Північний потік-2" можна і в обхід їх вод. Поетом це всього лише затягне терміни, але не зупинить проект Путіна.

Зараз же в гру вступили США. Там розробили законопроект з новими санкціями проти тих, хто бере участь в будівництві або допомагає в ньому. Офіційна позиція Штатів: вони намагаються зберегти енергетичну безпеку і незалежність Європи, тому категорично проти запуску труби.

На сайті Білого дому опублікували цитату Трампа, в якій він також висловив своє невдоволення позицією Німеччиною. Мовляв, на оборону німці витрачають усього 1% ВВП, але збираються платити мільярди доларів Росії за енергоносії. "Це неправильно", – цитує Трампа прес-служба Білого дому.

Північний потік-2

Північний потік-2

Днями на сайті Конгресу опублікували новий законопроект проти компаній, які братимуть участь в будівництві "Північного потоку-2". Документ ще має прийняти, однак, з огляду на позицію і Трампа, і Конгресу, швидше за все, санкції будуть введені.

Хто потрапить під санкції:

  • компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

  • іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2";

Як покарають:

  • відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

  • заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;

  • відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;

  • відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

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Якщо під санкції потрапить фінансова установа, закон пропонує наступні санкції:

  • заборонять проводити операції з борговими інструментами США;

  • заборонять обслуговування в якості сховища держфонду США;

  • заборонять будь-які закупівлі товарів або послуг;

  • заборонять операції в іноземній валюті, будь-які перекази.

Чого чекати від нових санкцій

В "Нафтогазі" впевнені, що нові санкції проти проекту Путіна вступлять в силу вже в найближчі місяці. Глава компанії Андрій Коболєв заявив, що на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимога ввести санкції у відношенні осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг для завершення "Північного потоку-2".

"Важливо, що в законопроекті Круза-Шахін йдеться про санкції, які з хірургічною точністю націлені саме на ворожий для України проект" Газпрому ". На відміну від статті 232 санкцій закону CAATSA, під запропоновані санкції не будуть підпадати інші інфраструктурні проекти, в яких можуть бути зацікавлені західні компанії ", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

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До слова, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським міністр енергетики США Рік Перрі анонсував: "Палата представників і Сенат, як очікується, підготують законопроект про обмеження для компаній, що беруть участь в проекті Nord Stream 2". Саме цей документ і був опублікований на сайті відомства.

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Він, як мінімум, дозволить натиснути на європейські компанії з тим, щоб вони не брали участь в проекті. Експерт з питань міжнародних відносин Ірина Верещук впевнена: єдиний вихід з ситуації, що склалася – тиснути на ЄС. "Європа повинна натиснути, а ми повинні натиснути на Європу ... Ви вирішили погратися в економічні інтереси з Росією, виключивши політику – тепер збережіть транзит і забезпечте інтереси України саме таким способом", – впевнена експерт.

Але поки в України фактично відсутні важелі тиску на ЄС, США активно лобіює ідею, що "Північний проект-2" призведе до плачевних наслідків для всіх і його необхідно зупинити. В даному випадку Штати, можливо, частково переслідують і свої власні інтереси, проте при цьому вони повністю співпали з інтересами України. Чим менше шансів побудувати газопровід до 2020-го, тим більша ймовірність, що "Нафтогаз" зможе підписати з "Газпромом" новий транзитний договір, відстоявши позиції України.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкцииПівнічний потік - 2
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очередные * Они могут...который может стать...планируют остановить...планируют ввести.. ожидают..* СКОРО! Ждите, ждуны!
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