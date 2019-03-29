США пообіцяли жорстко карати за купівлю нафти у Венесуели

Сполучені Штати дали вказівку нафтовим торговельним домам і нафтопереробним підприємствам по всьому світу продовжувати скорочувати угоди з Венесуелою.

Інакше Вашингтон погрожує вдарити по таким компаніям санкціями, навіть якщо ці угоди не заборонені вже введеними обмежувальними заходами, повідомляє Reuters.

Відповідний крок викликаний тим, що спроби Білого дому повалити президента Венесуели Ніколаса Мадуро на користь лідера опозиції Хуана Гуайдо зайшли у глухий кут. Це є ще одним свідченням того, що Мадуро використовує іноземні фірми для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

США ввели нові санкції проти нафтової промисловості Венесуели на початку цього року, але деякі компанії продовжують постачати країну паливом з Індії, Росії та Європи.

Зокрема низка країн обходить американські санкції, і Вашингтон це не влаштовує. З Мадуро продовжують співпрацювати Індія, Росія та країни Європи. Одні лише купують сировину, а інші відправляють Каракасу нафтопродукти, якими розбавляється важка венесуельська нафта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин із США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро сказав, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

19 березня Сполучені Штати ввели санкції проти державної гірничодобувної корпорації Венесуели Minerven. Під обмежувальні заходи потрапив і її керівник Адріан Антоніо Пердомо Мата.

Водночас із цим Вашингтон виключив із санкційних списків щодо Каракасу 12 фізичних осіб, пов'язаних із власниками венесуельського телеканалу Globovision Раулем Горріном і Густаво Пердомо.

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