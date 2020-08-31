США наклали санкції на найбільшу у світі суднобудівну компанію – ЗМІ

США наклали торговельні санкції на найбільшу у світі суднобудівну компанію China Shipbuilding Group через її участь в будівництві штучних островів у Південно-Китайському морі.

У списку санкцій Міністерства торгівлі США окрім China Shipbuilding Group ще 23 компанії, повідомив Splash.

Штучні острови у цьому регіоні Пекін будує, щоб розташовувати на них військові аеродроми, системи ППО і протикорабельні системи озброєнь. Мета – взяти під контроль райони шельфу, де були виявлені великі запаси нафти і газу.

Американські санкції передбачають обмеження продажу товарів, вироблених у США, а також товарів, в яких використовуються американські комплектуючі та технології.

У відповідь в посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що острови Південно-Китайського моря є невід'ємною частиною території Китаю.

"Для нас повністю виправдано будівництво там об'єктів і розгортання необхідного оборонного обладнання", – заявив представник китайського посольства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня Сполучені Штати Америки внесли до списку санкцій п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють в роботі над хімічною та біологічною зброєю.