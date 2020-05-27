США та Китай обвалили світові ціни на нафту: графік

Світові ціни на нафту впали після нового загострення відносин між США та Китаєм. У середу, 27 травня, вартість бареля нафти марки Brent із постачанням у липні знизилася на 1,41% – до $35,66.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подешевшали – до $33,84 за барель (-1,48%). До цього сировина активно дорожчала. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 9:40 за київським часом.

Ціна падає, незважаючи на те, що країни-виробники нафти (ОПЕК+) знизили її видобування, а в світі почав відновлюватися попит на паливо.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Чому ціни пішли в мінус

Зараз почався черговий виток напруженості між США та Китаєм на тлі загострення протестів у Гонконгу. Ресурс Investing.com зазначив, що минулого тижня влада Китаю заявила про намір ухвалити законопроєкт, який створює "механізм правозастосування для гарантування національної безпеки" у Гонконгу. У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив вжити чергових санкцій проти Китаю до кінця цього тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.