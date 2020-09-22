США хочуть створити коаліцію проти "Північного потоку-2", – Помпео

США планують створити коаліцію, щоб запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю Bild, яке було опубліковано в понеділок, 21 вересня. Він висловив надію, що проект не зможуть завершити до кінця.

"Сполучені Штати вважають, що трубопровід "Північний потік-2" реалізує підтримку Росії і створює ризик для Європи, дозволяючи їй стати залежною від газу, який надходить з РФ, а також загрожує Україні", – підкреслив Помпео.

"Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка запобіжить цьому. Ми сподіваємося, що німецький уряд матиме таке ж бачення..." – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Німеччині заявили, що відмова від "Північного потоку-2" може обійтися в 10 млрд євро штрафних санкцій. Ці гроші можуть отримати фірми, які беруть участь в проекті і вже отримали дозволи на будівництво.