США хочуть п'ять років виділяти масштабну військову допомогу Україні: представлено законопроєкт

Сенатори США виступили за щорічне надання військової допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років.

Відповідний законопроєкт внесли в п'ятницю, 31 липня, представники як Республіканської, так і Демократичної партій. Крім того, вони пропонують виділяти по 4 мільйони доларів на навчання офіцерського складу в Україні, передає Reuters.

У документі закріплено вимогу до міністерства оборони США та Державного департаменту подати звіт про потреби збройних сил України та план надання допомоги в сфері безпеки. Також вказується необхідність призначити спеціального посланника США для України.

У червні Пентагон оголошував про плани виділити Києву 250 мільйонів доларів в якості військової допомоги. На початку липня демократи, які контролюють комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США, запропонували збільшити суму в 2021 році ще на 25 мільйонів.

Додаткові кошти пропонувалося виділити на підготовку особового складу, озброєння, логістику і розвідку. Раніше також повідомлялося, що гроші підуть на "зміцнення спроможності України більш ефективно захищатися від російської агресії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідницький комітет Республіканської партії США представив у Конгресі доповідь з пропозиціями визнати Росію "країною – спонсором тероризму" і ввести нові санкції проти компаній і окремих осіб.