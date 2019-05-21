США готують потужний удар по "Північному потоку-2": що відомо

Адміністрація США планує ввести санкції проти проекту "Північний потік-2". Крім того, готується законопроект, який обмежить роботу газопроводу.

Про це 21 травня заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає прес-служба уряду. Якщо обмеження зокрема зачеплять компанії, що займаються будівництвом труби, як раніше писав OBOZREVATEL, це може фактично зупинити запуск "Північного потоку-2".

Росія вже визнала, що запустити потік з 1 січня 2020-го, як планували раніше, не вдасться. Головна причина — Данія не дала згоди на будівництво. Якщо ж іти в обхід, то це потребуватиме більше коштів і часу. Однак якщо США введуть жорсткі санкції, будівництво може взагалі зупинитися.

Північний потік-2

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло про те, що республіканець від Техасу Тед Круз і сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн Шейхін розробили санкції проти "Північного потоку-2". Вони обидва є членами Комітету з міжнародних відносин і планують за допомогою законопроекту посилити тиск на РФ.

Санкції, зокрема, нібито стосуватимуться компаній, що беруть участь у прокладанні глибоководних трубопроводів для російських енергетичних проектів. При цьому документ спрямований безпосередньо проти "Північного потоку-2". У законопроекті також йдеться про відмову у візах керівникам цих компаній.

Министр энергетики США Рик Перри Кабмин

Заяву представника США також прокоментував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі. Дякую американським колегам за підтримку в енергетичній сфері. Є багато спільних напрацювань, які треба підсилювати для енергетичної безпеки України і всього регіону", — цитує Гройсмана прес-служба уряду.

Він також зазначив, що будівництво Nord Stream 2 — "різновид енергетичної зброї Росії", яка хоче використовувати цей газопровід для впливу на європейських партнерів. "Україна категорично проти будівництва. Дякую США за підтримку в цьому важливому питанні", — додав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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