США готують потужний удар по "Північному потоку-2": що відомо

Адміністрація США планує ввести санкції проти проекту "Північний потік-2". Крім того, готується законопроект, який обмежить роботу газопроводу.
Про це 21 травня заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає прес-служба уряду. Якщо обмеження зокрема зачеплять компанії, що займаються будівництвом труби, як раніше писав OBOZREVATEL, це може фактично зупинити запуск "Північного потоку-2".
Росія вже визнала, що запустити потік з 1 січня 2020-го, як планували раніше, не вдасться. Головна причина — Данія не дала згоди на будівництво. Якщо ж іти в обхід, то це потребуватиме більше коштів і часу. Однак якщо США введуть жорсткі санкції, будівництво може взагалі зупинитися.
Північний потік-2
Раніше агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло про те, що республіканець від Техасу Тед Круз і сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн Шейхін розробили санкції проти "Північного потоку-2". Вони обидва є членами Комітету з міжнародних відносин і планують за допомогою законопроекту посилити тиск на РФ.
Санкції, зокрема, нібито стосуватимуться компаній, що беруть участь у прокладанні глибоководних трубопроводів для російських енергетичних проектів. При цьому документ спрямований безпосередньо проти "Північного потоку-2". У законопроекті також йдеться про відмову у візах керівникам цих компаній.
Министр энергетики США Рик Перри
Кабмин
Заяву представника США також прокоментував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі. Дякую американським колегам за підтримку в енергетичній сфері. Є багато спільних напрацювань, які треба підсилювати для енергетичної безпеки України і всього регіону", — цитує Гройсмана прес-служба уряду.
Він також зазначив, що будівництво Nord Stream 2 — "різновид енергетичної зброї Росії", яка хоче використовувати цей газопровід для впливу на європейських партнерів. "Україна категорично проти будівництва. Дякую США за підтримку в цьому важливому питанні", — додав прем'єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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