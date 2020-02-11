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11 лютого • оновлено в 17:23
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США допоможуть союзникам у боротьбі з Росією: Білий дім оголосив суму

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Сполучені Штати Америки у 2021 фінансовому році збираються виділити країнам Європи та Азії не менше $700 млн на "протидію впливу Росії".

Про це йдеться в проекті бюджету, який був оприлюднений на сайті Білого дому. "В той час, як американський народ продовжує стикатися із загрозою з боку ісламістів і міжнародної злочинності, перед Америкою також виникають виклики з боку відроджуються держав-конкурентів, включаючи Китай і Росію", – сказано в документі.

До речі, військова допомога США Україні у 2020 році складе $365 млн.

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Протидія Росії

Протидія Росії

Передбачається, що США виділять $700 млн допомоги країнам Європи та Центральної Азії для захисту їхньої територіальної цілісності і "протидії російському впливу". Також союзники США ці гроші зможуть витратити на відмову від російського озброєння і усунення залежності від РФ в торгівлі і енергетиці. Відзначається, що уряд Росії експлуатує ці сфери, аби впливати на інші держави.

Проєкт бюджету США на 2021 рік

Проєкт бюджету США на 2021 рік

Білий дім

"Бюджет також передбачає $24 млн на протидію російській пропаганді та дезінформації", – сказано в проекті бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

  • 29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

  • Пізніше стало відомо, що Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

  • З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

  • Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

  • США в 2020 році дадуть Україні допомогу на суму $700 млн. Зокрема, $365 млн складе військова допомога.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
Тег
Росія - країна-агресор
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Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"помогут союзникам" - у них есть союзники?
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1
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А европа в курсе, что у них под угрозой территориальная целостность?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию... Как так? украина давно спрогнозировала, что Россия разваливается.
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