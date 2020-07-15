США анонсували нові санкції проти "Північного потоку-2": в МЗС України виступили із заявою

Влада США вирішила ввести додаткові санкції щодо російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" і його частини "Турецький потік".

Держсекретар Майк Помпео виступив з відповідним попередженням до інвесторів проєкту, передає Bloomberg.

"Ідіть зараз або ризикнете зіткнутися з наслідками", – сказав глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як пише The Wall Street Journal, це рішення означає, що в рамках закону CAATSA можна буде вводити санкції проти фізосіб, які інвестують від 1 мільйона доларів у проєкт, або – надають технології або послуги, важливі для реалізації російських трубопроводів.

Додатковими обмежувальними заходами можуть бути заморожування активів у США, відмова видачі віз і виключення з програм з отримання послуг у банківській і фінансовій сферах.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України привітало таку позицію США, зазначивши, що це не дозволить Росії геополітично розколоти Європу і підірвати енергетичну безпеку як України, так і Європи.

"Ми вітаємо подальші заходи США, спрямовані на те, щоб зупинити керований Росією проєкт "Північний потік-2", завершення якого стане серйозною загрозою для солідарності Європи", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства у Twitter.

Twitter МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, обидві нитки газопроводу "Північний потік" були зупинені на планове техобслуговування з 14 по 26 липня.