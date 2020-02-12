Справжне обличчя корупційного будівельного спрута: що відбувається в ДАБІ

На офіційному сайті ДАБІ в п’ятницю 7 лютого 2020 року розмістили новину про відсторонення керівництва територіальних органів. Зокрема в повідомлені зазначено, що згідно наказу від 07.02.2020 № 326 в.о. Голови Держархбудінспекції Олени Костенко буде порушено дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання службових обов’язків директора Департаменту ДАБІ в Одеській області Буюклі В.І., директора Департаменту ДАБІ в Запорізькій області Солоннікову І.М., директора Департаменту ДАБІ в Харківській області Іванську Є.С . та начальника Управління ДАБІ у Херсонській області Микитюка Д.М.

Це все відбулось на фоні гучного гуркоту дверима Альони Бабак – міністерки розвитку громад та територій під час власної відставки. Під час відставки, вона зробила гучну промову з трибуни Верховної Ради щодо корупційного будівельного спрута, який не дав можливості зробить реформи.

Цікаво з’ясувати, що це за будівельний спрут, який змусив звільнитись міністерку. Ми потягнемо за щупальця в регіонах та вочевидь маємо добратись до його голови. А також з’ясуємо чи обґрунтоване таке рішення нового керівника ДАБІ. Тому почнемо.

В одній далекій, далекій провінції….

Восени 2018 року, Імперія Державної архітектурної інспекції під керівництвом Олексія Кудрявцева зазнала потужного удару в Херсонській області. Нещодавно назначеного керівника ДАБІ Херсонської області затримали при отриманні хабаря за погодження дозвільної документації. Чиновник, перебуваючи на посаді всього 21 день, встановив новий корупційний рекорд в Україні. Таки були заголовки новин в ЗМІ.

Олексій Кудрявцев дуже не хоче пригадувати, що він призначив цього хабарника за протекцією тодішнього губернатора Гордєєва та шведсько-українського підприємця Карла Стурена. Це було потрібно для безперешкодного супроводження бізнес-проекту з розбудови вітроелектростанції під брендом "Віндкрафт" та усунення конкурентів з цього ринку. Тоді позиціонували призначення Циклінського "Як чесного і професійного чиновника! Для боротьби з корупцією та ліквідації кримінальних схем!"

До речі, попередника Циклінського цікаво змусили написати заяву про звільнення. Не знайшовши після перевірки управління компромату та певних фактів зловживань, Кудрявцев разом зі Стуреном та тодішнім губернатором просто створили медіа-хвилю боротьби з корупцією для того щоб поставити свою людину. Такий саме почерк, можна побачити пізніше у Львівській області. Там Кудрявцев усунув з посади керівника, як стверджують ЗМІ, на користь людини від власника будівельної корпорації РІЕЛ за сприяння колишньої вже міністерки Альони Бабак.

Треба віддати належне Олексію Кудрявцеву, виконуючи зобов’язання перед комерсантами, тодішнє керівництво Держархбудінспекції не відсторонило Циклінського від посади, навіть не зважаючи на гучне затримання. Вийшовши під заставу, останній просто повернувся на свою посаду. Показово, що він її покинув лише за нового керівництва Держархбудінспекції.

Чи було подолано корупцію в окремо взятій області. Можливо зникли "смотрящіє", зачинився офіс де приймали "кеш" від забудовників? Припинили безглузді перевірки об’єктів та скасування документів?

Ні в якому разі! Після того як Альона Бабак фактично повернула Кудрявцева до керівництва Держархбудінспекцією, він з неімовірною швидкістю завів потрібну людину на посаду начальника Херсонського управління – Дениса Микитюка. За даними ЗМІ, його асоціюють з Циклінським та Стуреном, а ще він має сумнівний стаж для призначення на керівну посаду такого рівня.

Гроші приймають все в тому ж офісі фірми "Салена" Сергія Циклінского.

Контролює весь бізнес-процес директор Карла Стурена – такий собі Юрій Стельмашенко. Відомий у вузьких колах своєю фразою "Херсонщину можуть грабувати лише Херсонці".

Стельмашенко, Циклінський та Микитюк навіть створили спільну компанію з промовистою назвою "Техас."

Допомагає їм, відомий в цих колах Артур - незмінний вже "смотрящій" за Херсонським ДАБІ , за сумісництвом він співробітник відділу К УСБУ в Херсонській області. Згадаємо, що попередній керівник був вихідцем з цього відділу, ну таке дивне співпадіння…

З огляду на невеликий темп будівництва на Херсонщині, та низький попит на послуги "решал", ці хлопці реалізують ще одну схему Кудрявцева – начебто по зареєстрованим документам пишуть скарги від кишенькових активістів. А ще, Херсонська СБУ надсилає листа щодо перевірки кілька десятків об’єктів – такий собі план роботи на місяць. За результатами цих перевірок, в разі недосягнення певної згоди звісно, потім просто скасовують їх документи навіть якщо це суперечить законодавству та здоровому глузду.

А два співробітника Херсонської СБУ Артур Мундя та Костянтин Тимофійчук, нібито викликають усіх проектантів регіону, спонукаючи їх до співробітництва з офісом Стельмашенко – Циклінського, стверджують місцеві бізнесмени, які забажали залишитись анонімними.

Яскравий приклад двічі проведена позапланова перевірка об’єкту Фермерське господарство "Віксан" в м. Каховка Херсонської області. Обидва рази за заявою одного громадянина який мешкає в Херсоні, це майже в 100 кілометрах від цього об’єкта.

Усі порушення, які спроміглись знайти, це відсутність інформаційного стенду та технічка помилка в визначенні коду будівлі. Замість листа про необхідність виправлення – Микитюк підписав наказ про скасування права на здійснення будівельних робіт.

Тож куди вело це щупальце будівельної корупції вочевидь зрозуміло. Як й обґрунтованість відсторонення керівника не підлягає сумніву.

Післямова. Як нам відомо на даний час, Микитюк Денис сховався на лікарняному, а Карл Стурен терміново вилетів до Києва. Тож будемо слідкувати за рішенням Олени Костенко щодо керівника Херсонської ДАБІ.

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