Справа заводу "Океан": ГПУ запідозрили в грі на користь "слуги народу" Медяника

Офіс генпрокурора запідозрили в приховуванні інформації про те, чи втручався нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник в процес арешту миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

На це можуть вказувати неузгодженості і маніпуляції у відповідях держслужбовців на питання ЗМІ, пише Hubs. Видання повідомляє, що в п'ятницю, 14 лютого 2020 року в прес-службі ОГПУ не змогли пояснити, чому на інформаційні запити щодо справи "Океану" замість генпрокурора Руслана Рябошапки відповідає старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Сергій Гончаренко.

"Ми направили запит ще раз. Нехай там розбираються наші колеги, чому вони так ... чому вони саме так відповіли, я не знаю. Перший запит ще в роботі", – відповіли в прес-службі ОГПУ.

Завод "Океан"

Видання пише, що ще 21 січня 2020 року направило генпрокурору Рябошапці перший запит про те, чи надсилав народний депутат Медяник звернення до ОГПУ щодо продажу заводу "Океан", про що це звернення, що відповіла "слузі" прокуратура. А також – яка роль у його появі Ігоря Ігнатова, на підставі показань якого і було заарештовано підприємство.

"5 лютого на засіданні в Київському апеляційному суді Сергій Гончаренко навідріз відмовився відповідати на питання щодо того, що йому відомо про участь Ігнатова в рейдерських захопленнях в складі так званої ОЗУ "Капітошки". Він порекомендував звернутися із запитом через прес-службу. Тому ми опублікували інформацію про те, що ОГПУ вже півмісяця як не відповідає на наші запити", – пише ЗМІ.

6 лютого від імені Гончаренка прийшла відповідь на запит про депутата Медяник. Старший прокурор написав, що в Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних виробництвах звернень від Медяника не надходило.

Відповідь ОГПУ

Запит видання

Видання вважає відповідь ОГПУ неповною, оскільки не запитувало особисто Гончаренка про ділове листування Медяника з департаментом. Тому 10 лютого на адресу ОГПУ редакція направила ще один запит з питаннями про роль Медяника у цій справі і з проханням відповісти від імені Рябошапки.

"Більш того, ввечері, 10 лютого, в понеділок голова фракції "Слуги народу" нардеп Давид Арахамія в інтерв'ю Hubs підтвердив, що Медяник все-таки звертався до генпрокуратури: "ОГП заарештувала завод "Океан" на підставі одного з документів, який Медяник віддав". Він також розповів про роль у справі згаданого Ігнатова і ексголови ОПУ Андрія Богдана. Тепер, з огляду на відповідь прес-служби Офісу генпрокуратури нам, очевидно, прийде дві відповіді на ці питання від імені Рябошапки. За що ми заздалегідь йому вдячні", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні російські акціонери Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", які довели стратегічне для України підприємство до банкрутства, знову намагаються повернути контроль над заводом. Для цього вони чинять тиск на Генеральну прокуратуру України через депутатів партії влади.

У жовтні 2019 народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.

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