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Справа розкрадань в "Ощадбанку": САП призупинила розслідування

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Спеціальна антикорупційна прокуратура призупинила досудове розслідування у справі розкрадання в "Ощадбанку".

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела в САП, слідство у провадженні щодо розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку" аграрним холдингом "Креатив" було призупинено через виконання міжнародних правових доручень.

"Так, дійсно. Припинено досудове слідство у кримінальному провадженні щодо розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку" аграрним холдингом "Креатив" за виконання міжнародних правових доручень", - розповіло джерело.

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Справа розкрадань в "Ощадбанку": САП призупинила розслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ і САП затримали сина і брата депутата Березкіна за підозрою в причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку". 23 жовтня САП повідомила, що стосовно одного з народних депутатів відкрито кримінальне провадження за фактом виведення $20 млн з державного банку.

25 жовтня було заарештовано заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів. Сума застави, яку вона внесла, склала 7 млн грн.

У жовтні 2018 року сина Березкіна Максима, який підозрюється в причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку", залишили під вартою і встановили йому заставу 5 млн гривень.

У січні стало відомо, що "Ощадбанк" виграв черговий суд у справі компанії "Креатив" на суму $116 млн і 569 млн грн.

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Місце
Україна
Теги
"Ощадбанк"Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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