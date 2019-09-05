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5 вересня • оновлено в 11:17
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Справа Роттердам +: суд заочно дозволив затримати Вовка

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Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати підозрюваного у справі "Роттердам +" екс-главу НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає "Інтерфакс - Україна".

"Суд дав дозвіл на його затримання", – сказав Ситник в четвер у Києві.

За його словами, коли мова йде про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання і окремо – про арешт.

"На сьогоднішній день є рішення суду, яким надано дозвіл на затримання", – пояснив директор НАБУ.

Також Ситник додав, що за даними антикорупційних органів, на сьогодні Вовк знаходиться за кордоном. Він підкреслив, що дане рішення необхідно для запуску процедури міжнародного розшуку.

Відповідаючи на питання про те, коли можливо рішення суду про арешт, Ситник сказав: "Це залежить від суду".

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Тема
Роттердам+
Місце
Україна
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