Справа 'Роттердам +' остаточно перетворилася на фарс, – Магера

Дело "Роттердам +", що отримало завдяки гучним заявам НАБУ великий суспільний резонанс, остаточно перетворився на фарс. Про це заявив народний депутат Сергій Магера.

"Майже чотири роки НАБУ грало в велику політичну гру, безуспішно шукаючи докази нанесення" космічних збитків "державі і споживачам", – повідомив депутат у своєму блозі на сайті "Кореспондент".

Він нагадав, що законність і обґрунтованість формули була підтверджена 10 українськими і 4 міжнародними експертизами, виконаними як з ініціативи звинувачення, так і сторони захисту ..

"Півтора десятка українських і міжнародних інститутів, серед яких - Київський НДІ судових експертиз та Європейська асоціація вугілля, в своїх висновках заявили, що формула" Роттердам + "нікому не нашкодила, але була потрібна при перехідному етапі від регульованої моделі енергоринку ринку до ринкових відносин. безпрецедентного розмаху експертиза, проведена окремо по запиту СБУ, підтвердила ті ж результати. до того ж, цей принцип затвердили в меморандумі України з МВФ при визначенні ціни на газ", - підкреслив він.

Сергій Магера нагадав, що ініціатор фейковий справи "Роттердам +", колишній нардеп Віктор Чумак 8 вересня не з'явився до Вищого антикорупційний суд, куди подав скаргу на рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про припинення слідства.

"Що збирається протиставити цим аргументам Віктор Чумак в антикорупційному суді? Важко уявити. Але точно знаю, що відкату назад до ручного регулювання цін, на догоду окремим олігархам, не буде. На це у влади вистачить політичної волі", - вважає С.Магера.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

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