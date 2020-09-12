Справа "Роттердам+" нагадувала політичне замовлення, – Кучеренко

Спроби Національного антикорупційного бюро представити незаконною формулу визначення ціни вугілля "Роттердам+", ігноруючи при цьому аналогічну формулу щодо природного газу "Дюссельдорф+", схожі на виконання детективами політичного замовлення.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Основна причина не в тому, що експерти не такі, чи прокурори не такі. Основна причина в тому, що НАБУ застосовує вибірковий підхід - намагається "Роттердам+" визнати незаконним, а такий саме газовий (проте освячений МВФ) "Дюссельдорф+" виправдати. Ось ця непослідовність робить всі потуги детективів схожими на банальну заказуху. Одних олігархів проти інших", – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку Кучеренка, якщо НАБУ дійсно зацікавлене в професійному й неупередженому розслідуванні, а не пустому піарі, бюро варто припинити вибірковий підхід і однаково досліджувати всі формули визначення ціни на енергоресурси, що базуються на імпортному паритеті.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при визначені прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію у період 2016–2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

Ціну газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювали за аналогічною формулою "Амстердам+". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Меморандум з цією формулою був підписаний, зокрема, президентом Володимиром Зеленським. Формула передбачала включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF. З серпня 2020 року ціни на газ для населення формуються за таким самим принципом, однак з прив’язкою до біржі NCG (Дюссельдорф, Німеччина).