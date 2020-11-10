Справа "Роттердам+": НАБУ хоче зґвалтувати систему правосуддя спробою відсторонити прокурора, – адвокат

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вперше в історії українського правосуддя намагаються через суд замінити прокурора у справі, яку вони 3,5 року безуспішно розслідують.

Про це повідомила адвокатка у справі "Роттердам+" Ірина Одинець.

"Ця ситуація дуже абсурдна, тому що такі повноваження детективів про відвід прокурора не передбачено навіть чинним законодавством. В історії ВАКСу немає жодного такого клопотання. Навіть більше, у Реєстрі рішень судів України немає жодного клопотання, коли слідчі просять звільнити прокурора, змінити групу прокурорів", – зазначила адвокатка.

Одинець наголосила, що в цьому безпрецедентному судовому процесі проти САП НАБУ переслідує єдину мету – щоб безперспективне досудове розслідування у справі "Роттердам+" тривало якомога довше.

За її словами, у цьому НАБУ активно сприяє оточення олігарха Ігоря Коломойського, чий феросплавний завод є єдиним у країні "постраждалим" від формули "Роттердам+."

"Я думаю, що це власна зацікавленість НАБУ, плюс – у цій зацікавленості ніхто навіть не сумнівається – Ігоря Валерійовича Коломойського, оскільки в нас НАБУ активно допомагає Нікопольському заводу феросплавів. Задовольняє всі їхні клопотання, документи в них з’являються навіть раніше, ніж на столі прокурора. І це підтверджено вже не раз, зокрема під камеру протягом досудових розслідувань", – додала адвокатка.

Нагадаємо, що справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд дійшов висновку, що немає доказів вчинення злочину й заподіяння шкоди від дії формули.

Однак 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Таке рішення суд ухвалив за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.