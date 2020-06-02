Справа на $1,5 млрд: Польща виграла у Росії суд щодо газу, але "Газпром" подав апеляцію
Російський "Газпром" подав апеляцію до шведського суду округу Свеа на рішення Стокгольмського арбітражу на користь польської нафтогазової компанії PGNiG.
Як сказано в заяві на сайті компанії PGNiG від 2 червня, мова йде про рішення Арбітражу від 30 березня.
Польська сторона вимагала зниження ціни на російський газ і суд визнав, що вона дійсно була завищена і не відповідає положенню справ на ринку, тому РФ повинна була розрахувати нову формулу ціни.
У прес-службі "Газпрому" розповіли, що польська сторона хоче домогтися повернення близько 1,5 мільярда доларів.
Як писав OBOZREVATEL, в середині травня Польща відмовилася продовжувати угоду з РФ, за яким по території країни відбувався транзит російського газу в Європу.
Незабаром Росія повністю припинила поставки газу в Європу через Польщу. Причина – падіння попиту і цін на сировину.