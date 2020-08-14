Справа 'Мотор Січі': суд визнав, що інтереси держави у ній не будуть зачіпатися

Інтереси держави в справі "Мотор Січі" не будуть зачіпатися. Це випливає з відмови Шевченківського райсуду Києва викликати на засідання щодо розгляду клопотання про скасування арешту акцій підприємства представників ряду державних органів.

Про це повідомляє Delo.ua, відзначаючи: рішення було ухвалене 14 серпня суддею Щебуняєвою.

Видання пояснює: під час дебатів адвокати інвестора "Мотор Січі" заявили клопотання про виклик на засідання представників ряду державних органів, серед яких Офіс Президента, Укроборонпром і РНБО, – в зв'язку з тим, що "протягом останнього тижня Президент, Прем'єр-міністр, секретар РНБО, Антимонопольний комітет та ін. висловили свою позицію щодо захисту інтересів держави в АТ "Мотор Січ".

"Відповідно, з метою забезпечення максимальної відкритості та прозорості процесу, існує необхідність в наданні всім зацікавленим особам можливості висловити свою позицію в рамках даної кримінальної справи", - аргументували свою позицію представники інвестора.

Проте, підкреслюється, суддя Щебуняєва відмовила в задоволенні даного клопотання - з огляду на те, що зазначені держоргани "не мають безпосереднього відношення до "Мотор Січі" та державні інтереси в рамках даної кримінальної справи незачеплені". Також акцентується: аналогічну позицію зайняв і прокурор, який представляє сторону обвинувачення.

"Адвокат інвестора засумнівався в об'єктивності судді, порахувавши подібні дії упередженими, і змушений був заявити відвід суду", - підводить підсумки засідання Delo.ua, паралельно відзначаючи, що в зв'язку з цим воно було перенесено на 25 серпня 2020 року.

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