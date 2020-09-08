Спливла інформація про призначення Баума "смотрящим" за гральним бізнесом
Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначено російського бізнесмена Бориса Баума, який наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
Про це повідомив Telegram-канал "Темний лицар" у вівторок, 8 вересня. "Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначено міньйона Кирила Тимошенка, представника російського грального бізнесу, який лобіював і сплатив ухвалення грального закону, – Бориса Баума", – йдеться у повідомленні.
Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор – новий державний орган, який вирішуватиме питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій щодо казино, а також отримуватиме від них фінансову звітність.
Офіційного підтвердження цього немає. Однак інформація про те, що Баума буде призначено на посаду керівника комісії, з'являлася і раніше. Зокрема, ще в лютому 2020 року журналісти повідомляли, що керівництво гральним бізнесом в Україні збиралися віддати людині, пов'язаній з Офісом президента і Росією – бізнесменові Борису Бауму.
За даними ЗМІ, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
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