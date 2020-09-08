Спливла інформація про призначення Баума "смотрящим" за гральним бізнесом

Марія Шевчук Ринки та компанії 17:39, 8.09.2020 Оновлено: 17:52, 8.09.2020

Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначено російського бізнесмена Бориса Баума, який наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Про це повідомив Telegram-канал "Темний лицар" у вівторок, 8 вересня. "Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначено міньйона Кирила Тимошенка, представника російського грального бізнесу, який лобіював і сплатив ухвалення грального закону, – Бориса Баума", – йдеться у повідомленні.

Баума можуть призначити головою Комісії з нагляду за гральним бізнесом
Telegram / Темний лицар

Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор – новий державний орган, який вирішуватиме питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій щодо казино, а також отримуватиме від них фінансову звітність.

Офіційного підтвердження цього немає. Однак інформація про те, що Баума буде призначено на посаду керівника комісії, з'являлася і раніше. Зокрема, ще в лютому 2020 року журналісти повідомляли, що керівництво гральним бізнесом в Україні збиралися віддати людині, пов'язаній з Офісом президента і Росією – бізнесменові Борису Бауму.

За даними ЗМІ, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

  • Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.

  • Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.

  • У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.

  • Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.

  • У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.

  • Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.

  • 2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

  • 4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.

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Економіка Ринки та компанії

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