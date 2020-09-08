Спливла інформація про призначення Баума "смотрящим" за гральним бізнесом.

Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначено російського бізнесмена Бориса Баума, який наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Про це повідомив Telegram-канал "Темний лицар" у вівторок, 8 вересня. "Керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначено міньйона Кирила Тимошенка, представника російського грального бізнесу, який лобіював і сплатив ухвалення грального закону, – Бориса Баума", – йдеться у повідомленні.

Баума можуть призначити головою Комісії з нагляду за гральним бізнесом Telegram / Темний лицар

Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор – новий державний орган, який вирішуватиме питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій щодо казино, а також отримуватиме від них фінансову звітність.

Офіційного підтвердження цього немає. Однак інформація про те, що Баума буде призначено на посаду керівника комісії, з'являлася і раніше. Зокрема, ще в лютому 2020 року журналісти повідомляли, що керівництво гральним бізнесом в Україні збиралися віддати людині, пов'язаній з Офісом президента і Росією – бізнесменові Борису Бауму.

За даними ЗМІ, він регулярно брав участь в обговоренні законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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