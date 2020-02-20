В одному з українських держбанків розкрили мільйонну схему розкрадання: всі подробиці

У Києві посадові особи одного з держбанків вкрали майже 80 мільйонів гривень, які належали установі.

За інформацією слідства, схему організували керівник середньої ланки банку разом з іншим працівником. "Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного із державних банків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень установи. Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами. Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали", – повідомили на сайті СБУ.

Офіційно в СБУ не називають, про який банк йдеться. Але, за даними джерел OBOZREVATEL, розкрадання сталося в "Ощадбанку".

Зараз співробітникам банку повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за статтями "Підробка документів" та "Службове підроблення". Триває досудове слідство.

Крадіжка з банку

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український торговий інтернет-майданчик Prom.ua став улюбленим місцем шахраїв. Вони продають людям товари, яких не існує, а негативні відгуки видаляють.

У людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis у Києві, почали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. У такий спосіб інвестори залишаються без грошей і житла.

Магазин електронної техніки IHouse service у Києві продав українці крадений смартфон.

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