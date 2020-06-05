У Мінфіні визнали, що українці переплачують за газ

У Міністерстві фінансів визнали, що українці переплачують за газ. Населення віддає понад 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень.

Про це повідомила пресслужба на сайті міністерства, посилаючись на слова міністра фінансів України Сергія Марченка в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 4 червня. Вона була присвячена співробітництву України та МВФ.

Про що сказав Марченко

За словами Марченка, меморандум із МВФ передбачає встановлення ринкового механізму формування ціни на газ. Це означає, що ціни на газ для населення повинні стати нижчими.

"Буде встановлено ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більше ніж 4 тисяч гривень (за тисячу кубометрів. – Ред.), тоді як на ринку ціна – 2275 гривень (це ціна травня). Отже, ціну на газ у період опалювального сезону для населення буде знижено", – сказав Сергій Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, меморандум із МВФ серед іншого передбачає підвищення тарифів на газ для населення, розширення повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз", збереження основних положень медичної реформи.

Завдяки кредиту Міжнародного валютного фонду Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш складе 2,1 мільярда доларів.