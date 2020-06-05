У Мінфіні визнали, що українці переплачують за газ

У Міністерстві фінансів України визнали, що українці переплачують за газ. Населення платить понад 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень.

Про це повідомила пресслужба на сайті міністерства, посилаючись на слова міністра фінансів України Сергія Марченка в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 4 червня. Вона була присвячена співробітництву України та МВФ.

Про що сказав Марченко

За словами Марченка, меморандум з МВФ передбачає встановлення ринкового механізму формування ціни на газ. Це означає, що ціни на газ для населення повинні стати нижчими.

"Буде встановлений ринковий механізм формування ціни на газ. Зараз ціна більше 4 тисяч гривень (за тисячу кубометрів, - Ред), тоді як на ринку ціна – 2275 гривень (це ціна травня). Таким чином, ціна на газ в період опалювального сезону для населення буде знижена", – сказав Сергій Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, меморандум з МВФ серед іншого передбачає підвищення тарифів на газ для населення, розширення повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз", збереження основних положень медичної реформи.

Завдяки кредиту Міжнародного валютного фонду Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш складе 2,1 мільярда доларів.

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