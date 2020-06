Спеціально для Баума? В обхід Конституції в турборежимі створюють корупційну комісію

Головне юридичне управління Верховної Ради прийшло до висновку, що законопроєкт про азартні ігри, який розробляли за участю підприємця Бориса Баума, порушує Конституцію України. Зокрема, головне порушення – вибирати Комісію, яка займеться регулюванням ринку, будуть представники парламентського комітету, хоча за законом вони не мають на це права.

Варто відзначити, що сам Борис Баум вже зізнавався в своїх інтерв'ю, що має всі шанси зайняти посаду голови Комісії з питань азартних ігор. У законопроєкті, який розроблявся за його участю, вибирати керівництво нового органу повинні члени парламентського комітету (в основному складається з "Слузі народу"), говориться в звіті юридичного управління, опублікованого на сайті Ради.

"Комітети парламенту відповідно до Конституції України та Законом України "Про комітети Верховної Ради України" створюються Верховною Радою України для здійснення законопроєктної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України. Отже, як зазначив Конституційний Суд України, pf своїм конституційним статусом комітети є органами, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України", – йдеться в звіті.

Простіше кажучи, депутати не повинні займатися призначення керівництва в новий орган влади. Також виникає питання, наскільки об'єктивними і незалежними будуть їх рішення. Бориса Баума підтримують в Офісі президента, який при цьому має вплив на фракцію "Слуги народу". Тобто якщо Рада сама призначатиме керівництво регулятора, у Баума є всі шанси зайняти цю посаду.

До законопроєкту також є зауваження у Національного агенства з питань протидії корупції. Вони ухвалили рішення перевірити документ на корупційні ризики. Через це голосування повинні відстрочити.

Законопроєкт, як запевняють експерти, написаний під конкретні російські компанії, які готуються виходити на український ринок. Кілька прикладів:

онлайн-казино (мають приблизно $4 млрд на рік, згідно з оцінками Баума) прив'яжуть до бетингових компаній;

кількість ліцензій для бетингових компаній обмежать, щоб отримати дозвіл, знадобиться домен .ua, торгова марка;

реєстрація торгової марки триватиме майже рік, встигнуть отримати ліцензію тільки ті, хто вже працює, і ті, хто заздалегідь підготувався;

ще до того як закон презентували, російські компанії почали відкривати офіси в Києві, перекладати сайти українською мовою;

українські бетингові компанії, з огляду на все, готуються до продажу росіянам. Це вже прогнозують учасники ринку, для цього створені всі умови, про це згадав навіть Баум у своєму інтерв'ю.

Детальніше про всі підводні камені законопроєкту Баума можна прочитати тут. Головне, що варто знати українцям: документ лобіює інтереси конкретних компаній і, ймовірно, Баум не просто так зробив такий "подарунок" росіянам. Для держави-агресора не ввели жодних обмежень, як і для офшорних фірм.

Зазначимо, офіційного статусу в Бориса Баума немає. Він відповідає перед законом не як чиновник, а як звичайний громадянин, його повноваження та відповідальність не регламентуються українським законодавством. Інакше як "тіньовий смотрящий" таку діяльність назвати не можна.

У Баума є конфлікт інтересів, він сам причетний до грального бізнесу. "Волонтер" обіймав менеджерські посади в російсько-українській групі VS Energy, президентом якої до вересня 2015 року значився Михайло Спектор. Останній також був власником готелю Premier Palace, в якому працювало елітне казино в Україні. Крім того, Баум володів кіпрською фірмою First National Lotteri Ltd., яку пов'язують із Першою національною лотереєю в РФ. Нагадаємо, саме росіяни збираються зайти на український ринок. Він також заявив про свою причетність до болгарської компанії.

Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут.