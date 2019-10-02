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2 жовтня • оновлено в 17:59
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/ Ринки та компанії

"Спекулянти добре заробили": економіст розповів, чому різко подорожчав долар в Україні

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В Україні курс долара в пунктах обміну валюти за добу подорожчав із 24,5 до 25 грн/$ через політичну обстановку й спекуляції з боку експортерів. До того ж це було вигідно насамперед тим, хто заробляє в доларах або на обмінниках.

Таку думку OBOZREVATEL озвучив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян. "Дійсно, протягом тижня гривня зазвичай зміцнюється, а до вихідних "падає". А тут вона гривня "різко впала". Я б сказав, що достатньо різко. Думаю, що не тільки фактор попиту і пропозиції на ринку зіграв свою роль, але й політична обстановка ("формула Штанмаєра", Трамп-Зеленський, ситуація з МВФ і т. д). Також, вважаю, на цьому різкому подорожчанні спекулянти добре заробили", – зазначає він.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Водночас експерт додає: тенденція на ревальвацію (зміцнення гривні) може ще повернутися. Хоча загалом ймовірність подорожчання долара збережеться.

Зазначимо, що 2 жовтня курс гривні до американської валюти в обмінниках Києва піднявся до 25 грн/$. Ще вчора, 1 жовтня, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,48 грн/$. А середній курс продажу євро в банках становив 26,72 грн/€.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а за національною шкалою в Україні – з "uaBBB" до "uaA".

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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руденко евгений
руденко евгений
не штанмайер виноват, а только угроза раскачки ситуации "патриотами". Я уже про это говорил. А понимают "патриоты", что произойдёт в случае нового майдана? Есть конечно безмозглые для которых формула "чем хуже, тем лучше" - самая лучшая. Но при чём здесь патриотизм?
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