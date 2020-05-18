В Україні зріс попит на спаржу: скільки на ній заробляють фермери

В Україні зріс попит на спаржу. Її вирощування – це прибутковий бізнес (пів кілограмова в'язочка зараз коштує 125 гривень), а ресторани готують із неї справжні делікатеси.

Першу українську спаржу почали вирощувати у Херсонській області. Зараз тут зосереджено дві третини полів, йдеться в сюжеті ТСН. Проте, у самій області цей продукт не такий вже й популярний.

На місцевих ринках серед звичних овочів спаржі не видно. Зрідка її можна побачити в супермаркетах. Майже весь урожай вивозять до великих міст або поштою на замовлення.

Спаржа в Україні

Вартість кілограма спаржі з поля під Києвом сто гривень, але це оптова ціна. Уже посередники овоч чистять, сортують і продають. Родить у промислових масштабах спаржа впродовж семи років – лише на п'ятий рік від посадки. Уся робота ручна, а тому звідси й ціна.

У Дніпрі кілограм спаржі коштує в середньому 130 гривень. Дачники почали самі її вирощувати. Один кущ розсади обійдеться десь у 25 гривень.

У Німеччині спаржа – головний делікатес весни. Щороку кожен житель країни з'їдає до двох кілограмів спаржі. Ресторани роблять її основою сезонного меню.

Найсвіжішу спаржу просто з ферм німці продають на ринках і в торгових точках на вулицях. Ціна їй майже золота. Пів кілограма білої спаржі коштували шість євро – це приблизно 180 гривень. У супермаркетах також можна купити спаржу: біла коштує сім євро за кілограм, а зелена – п'ять. Тобто спаржа коштує як м'ясо: кілограм свинини коштує 12 євро.

За пару років, кажуть аграрії, спаржа в Україні стане популярнішою та дешевшою. Адже її дедалі більше висаджують фермери з усіх регіонів країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з’явилася інформація про те що під Києвом "збанкрутілий фермер" викинув на смітник тонни моркви, оскільки нібито не зміг продати врожай через карантин.

в Україні закриття ринків через введений карантин призвело до того, що впали ціни на овочі, а фермери відмовляються прибирати врожаї з полів.

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