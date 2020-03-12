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12 березня • оновлено в 14:30
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/ Ринки та компанії

Польща попередила Європу про загрозу від "газопроводу Путіна"

2.2т
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Голова МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що газопровід "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, – загроза для Європи.

На його думку, він становить загрозу європейській солідарності і енергетичній безпеці. Про це міністр сказав в інтерв'ю РБК.

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

"Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і посилить нашу залежність від ненадійного постачальника – "Газпрому". Це призведе до квазимонополії одного підрядника і єдиного шляху поставок", – заявив міністр.

За його словами, газопровід не підвищує "різноманітність" ані постачальників енергії, ані поставок в регіоні Центральної та Східної Європи.

Відповідаючи на питання, чи має намір Варшава продовжити з Росією контракт про транзит газу, Чапутович заявив, що "Польща готова до будь-якого сценарію", але відмовився розкривати стратегію Варшави на переговорах. Поточний контракт на транзит газу між Польщею і Росією закінчується у травні 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України. Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід.

  • Обсяг газу, який надходитиме по "Північному потоку-2", не зможе задовольнити і половини потреб Європи. Про це йдеться в річному звіті німецького партнера "Газпрому" компанії Uniper.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Місце
Польща
Теги
газопровод Північний потік - 2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Подстилки раньше Британии, а сейчас США, вылезают из кожи, продвигая задание старших - чтобы взбесившуюся Украину продолжала кормить Россия. и при этом ещё и США могли бы держать руку на кранике, имея возможность прикрыть его на Украине.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну а кто заставляет Польшу покупать газ у "ненадежного" Газпрома? Есть много других поставщиков, те же США. И при чем тут европейская солидарность и энергетическая безопасность? Страны "свободного мира" должны быть свободны в выборе поставщиков ресурсов, а не исполнять чьи-то директивы иначе какой же это "свободный мир" получается - Варшавский договор 2.0 это получается.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Нашли "союзника" , изучайте историю .
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