Польща попередила Європу про загрозу від "газопроводу Путіна"

Голова МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що газопровід "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, – загроза для Європи.

На його думку, він становить загрозу європейській солідарності і енергетичній безпеці. Про це міністр сказав в інтерв'ю РБК.

"Північний потік-2"

"Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і посилить нашу залежність від ненадійного постачальника – "Газпрому". Це призведе до квазимонополії одного підрядника і єдиного шляху поставок", – заявив міністр.

За його словами, газопровід не підвищує "різноманітність" ані постачальників енергії, ані поставок в регіоні Центральної та Східної Європи.

Відповідаючи на питання, чи має намір Варшава продовжити з Росією контракт про транзит газу, Чапутович заявив, що "Польща готова до будь-якого сценарію", але відмовився розкривати стратегію Варшави на переговорах. Поточний контракт на транзит газу між Польщею і Росією закінчується у травні 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України. Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід.

Обсяг газу, який надходитиме по "Північному потоку-2", не зможе задовольнити і половини потреб Європи. Про це йдеться в річному звіті німецького партнера "Газпрому" компанії Uniper.

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