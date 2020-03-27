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27 березня • оновлено в 16:55
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Союзник Путіна знайшов новий привід для зняття санкцій з Кремля

1.9т
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У парламенті Німеччини, прикриваючись необхідністю боротьби з пандемією коронавірусу, заявили, що з Росії необхідно зняти санкції.

Про це заявив голова німецько-російської групи в бундестазі Роббі Шлунд, передає ФАН. За його словами, антиросійські санкції в умовах пандемії "є абсурдними".

Слова німецьких союзників тут же підхопили в Кремлі. Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров сказав, що продовження санкцій може негативно відбитися на західних країнах під час епідемії. За його словами, "пандемія коронавірусу повинна вплинути на розум політиків країн Заходу".

"Поодинці подолати труднощі в таких умовах дуже складно, а це, на жаль, доводиться робити західним країнам. Наприклад, досвід Італії, Бельгії, Франції і Іспанії показує, що жодної спільної боротьби вони там організувати не можуть, кожен думає про себе", – наводить агентство слова Джабарова.

У Німеччині закликали відзначити санкції проти Росії

У Німеччині закликали відзначити санкції проти Росії

Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела й КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росії пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

енеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставкам продовольства і медичної допомоги в різні країни, в тому числі і Росію.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Санкції проти Росії
Місце
Німеччина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и зачем тогда скакуасы уничтожили свою страну? Какой тогда смысл в существовании Украины???
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злой укр
злой укр
а нам НАС РАТЬ на СШП,у бундесов,макаронников и прочей ЦЕЭуропы своя думалка на плечах есть.скоро и штаты от вирусняка взвоют,им уже не до какой то там Дуркаины,свои задницы бы спасти.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пока США не скажут, они ничего не сделают. А закон в США гласит, сначало Крым и Донбасс потом санкции. Свинорусы выдохните. Санкции только на пользу вы уже все импортоза заменили пхахаххахаха
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, Иди попу кому нибудь подмой, продолжи семейную традицию
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Животенко Николай
Животенко Николай
Себостьян Прейро, ты глуп безо всякого пхахаххахаха
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Економіка Ринки та компанії

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