Провалили терміни: союзник Росії визнав невдачу з "газопроводом Путіна"

Німеччина очікує, що газопровід "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, буде запущено не пізніше першого кварталу 2021 року.

Про це заявив посол ФРН в Росії Геза Андреас фон Гайрі в п'ятницю, 31 січня, передає ТАСС. "За підсумками моїх розмов з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером можу сказати, що реалізація проекту повинна бути закінчена і запуск його в роботу повинен відбутися наприкінці 2020 роки або найпізніше в першому кварталі 2021 року", – сказав посол.

Таким чином навіть союзник Росії визнав, що проєкт з газопроводом провалився по термінах. До цього Кремль сподівався, що зможе запустити трубу на початку 2020 року, а тому залишить Україну без транзиту газу.

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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